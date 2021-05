Praten is belangrijk, zeker in coronatijden. In "Babbelbus" in Vlaamse Ardennen kan je gratis een gesprek hebben

Vandaag vandaag toert de Babbelbus definitief rond. Het opzet is dat geen enkel gesprek uit de weg wordt gegaan. Er kan over alles gepraat worden: "Zeker in coronatijden is er een gebrek aan praten, wat zo belangrijk is. We zeggen altijd: we hebben te weinig psychologen. Maar anderzijds kunnen we allemaal wel een beetje psycholoog worden voor elkaar door te praten, maar ook door elkaar te zien. Corona is nu een beetje aan het afzwakken, dus het is de moment om te praten en elkaar weer eens te zien om dat te doen."