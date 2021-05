Ramkrakers uit Sint-Martens-Latem krijgen 18 maanden cel

De procureur vorderde tot drie jaar cel voor de twee ramkrakers. De rechter oordeelde echter om een van hen achttien maanden cel met uitstel te geven. De tweede dader kreeg 18 maanden cel. De regio van de Kortrijksesteenweg werd in die periode opgeschrikt door verschillende ramkraken. Drie computerwinkels kregen in een tijdspanne van 2,5 maanden meerdere daders over de vloer.