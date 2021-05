Recordaantal migranten aangekomen in Spaanse enclave Ceuta

Een deel van de migranten was er al zwemmend of met kleine bootjes in geslaagd de Spaanse exclave te bereiken. Anderen maakten van het laagtij gebruik om te voet tot in Ceuta te geraken.

Eind april waren al een honderdtal migranten vanuit Marokko naar Ceuta gezwommen. De meesten van hen werden vervolgens teruggestuurd naar Marokko.

Ceuta en Melilla, een andere Spaanse enclave aan de Marokkaanse kust, zijn de enige landsgrenzen van de Europese Unie met Afrika. Er worden in beide gebieden regelmatig pogingen ondernomen om het EU-grondgebied te betreden.

Ceuta is van Marokko gescheiden door een groot veiligheidshek. Migranten proberen dan ook regelmatig om het gebied via de zee te bereiken.