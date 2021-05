Rock Herk verhuist naar 2022

De coronamaatregelen waaronder opnieuw festivals mogen plaatsvinden, zouden pas ingaan op vrijdag 13 augustus. Dat is dan wel net op tijd voor Pukkelpop in Kiewit, maar veel te laat voor Rock Herk, dat normaal gezien plaatsvindt midden juli. De organisatie bekijkt nu of ze alsnog voor de zomer van 2021 een alternatief festival kan aanbieden in september of het najaar, helemaal in de stijl van Rock Herk.