Snoezelbos in Zonhoven doet gasten van zorginstelling Ter Heide glunderen: "Die kleine gelukjes maken mijn dag goed"

Minister Zuhal Demir (N-VA) heeft vandaag het Snoezelbos geopend in zorginstelling Ter Heide in Zonhoven. Het kreeg twee jaar geleden subsidies als 'natuur in je buurt'-project. Het bos zorgt voor een extra beleving voor de bewoners van Ter Heide. "We hebben het zo opgebouwd dat er een prikkelrijke en een prikkelarme zone is. Op die manier is het bos voor alle gasten en doelgroepen interessant", vertelt projectcoördinator Dirk Duchamps. "Voor de stappers hebben we het wandelpad, maar er zijn ook enkele shortcuts doorheen het bos. Die zijn niet aangelegd, dus het is wat avontuurlijker. Daar kunnen ze wandelen door de bladeren en de struiken."