Sociale wijk in Lokeren zwaar getroffen door apocalyptische blikseminslag: "Bovenste deel van een huis is volledig weg"

"Toen we toekwamen bleek de volledige bovenverdieping van een huis totaal vernield te zijn. Er was geen brand in het gebouw zelf, maar de schade van de bliksem die was ingeslagen is enorm", zegt brandweercommandant Patrick Verschueren, die er afgelopen vrijdagavond bij was. "Ik heb dit in mijn 32 jarige carrière nog nooit gezien."