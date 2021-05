Spectrum erkend als eerste Leuvense LGBTQIA+-studentenvereniging

De nood aan een studentenvereniging als Spectrum was in Leuven groot. "Jongeren hebben nog heel wat te ontdekken over zichzelf", zegt Gertjan Lens, covoorzitter Spectrum en student Sociaal Werk UCLL. "We willen daarom een thuis creëren waar iedereen welkom is, ongeacht gender, geslacht, seksuele voorkeur, afkomst, opleiding, onderwijsinstelling, ... . Want als je ergens jezelf kan zijn, kan je jezelf ook beter leren kennen. Als erkende studentenvereniging krijgen we ook een informerende functie binnen UCLL. We verschaffen input over de verschillen in gender en seksualiteit, waarbij we wijzen op de correcte terminologie."