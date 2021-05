Tourist LeMC opent pop-upwinkel in Antwerpen: "Ik miste het contact met mijn fans"

De winkel rond de spullen van Tourist is tot en met zondag geopend in het Antwerpse handelshart. "We voelden dat we een stapje verder moesten gaan dan de gewone webshop. Ik miste het contact met mijn publiek, vandaar deze pop-upwinkel." Wie denkt dat Johannes zelf elke dag het bilan van de zaak opmaakt, wacht een oprechte leugen. "Ik zal elke dag in de winkel aanwezig zijn, maar niet de hele tijd. Het inpakken en afrekenen ga ik aan iemand anders overlaten", besluit hij op Radio 2 Antwerpen.