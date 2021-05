Verplichte cateraar bij tuinfeesten met meer dan 10 mensen: "Eindelijk goed nieuws voor cateraars"

"Sinds deze morgen vroeg zijn er al veel aanvragen binnengekomen", vertelt Bart De Kimpe van The Catering Company in Boortmeerbeek aan Radio 2 Vlaams-Brabant. "Het gaat dan over tuinfeesten met tussen de 20 en de 50 gasten. De aanvragen komen vooral van mensen die eerst dachten hun tuinfeest zelf te organiseren, maar die nu weten dat ze moeten werken met een professionele cateraar."

Wie een tuinfeest voor meer dan 10 personen tot maximaal 50 personen wil organiseren, is verplicht een professionele cateraar in te huren. Dat vertelde Jan Jambon het voorbije weekend op de regionale zender ATV. De cateraar is dan van a tot z verantwoordelijk voor de organisatie van het feest. "Van begin tot einde moeten wij erop toezien dat alle coronaregels worden opgevolgd, zoals horeca-uitbaters dat ook in de horeca moeten doen", aldus cateraar De Kimpe.

Beluister hier het gesprek met cateraar De Kimpe of lees verder onder het audiobestand.