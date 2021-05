Mag je een tuinfeest met 50 personen geven als je een cateraar inhuurt? Wachten op Ministerieel Besluit voor bevestiging

Regeringspartij Vooruit (voorheen SP.A) zegt dan weer dat er dringend nood is aan een kader met testing om ook privé dingen mogelijk te maken. Het kan volgens de socialisten niet dat je op een stoel moet blijven zitten bij een klassiek huwelijksfeest, maar je wel kan dansen op een festival. Daarmee verwijzen ze naar het plan om vanaf de tweede helft van augustus weer grotere festivals toe te laten.

Minister Verlinden laat nog in het midden of het een schending van de gelijkheid is als je enkel een feest in de tuin zou mogen geven wanneer je een cateraar inhuurt. Het is dus nog wachten op een Ministeriële Besluit zodat we kunnen nagaan wat nu precies wordt toegelaten.