Vaccinatiefraude in Brussel: "Met leugen over postcode kon Vlaming zich in Brussel laten inenten"

"Het Brussels aanmeldingssysteem om je te laten vaccineren, BRUVAX, hebben we in het begin zeer eenvoudig opgesteld", legt Inge Neven uit. "Mensen moesten er enkel en alleen hun rijksregisternummer en postcode op ingeven. Helaas werd dit systeem, gebaseerd op verklaring van eer, door verschillende mensen misbruikt. Het gaat dan vooral om Vlamingen die zich inschreven met een Brusselse postcode, waardoor ze sneller dan in Vlaanderen gevaccineerd konden worden. Want in Brussel vaccineren we op dit moment inderdaad al jongere mensen dan in de rest van het land."