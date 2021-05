Vandalen trekken spoor van vernieling door stadspark Turnhout: Sint-Andries-kruisen stoomtreintjes stuk gemaakt

De stoomtreintjes in het Turnhoutse stadspark zijn tot ver buiten de landsgrenzen bekend en lokken elk jaar, vooral tijdens de zomermaanden, duizenden kinderen en hun ouders naar het stadspark in Turnhout voor een rondrit met één van de treintjes. Voor die treintjes werd de overkapping van het oude treinstation van Turnhout nagebouwd in het klein.

De vzw Stoomgroep Turnhout hoopt nu aan de hand van camerabeelden de vandalen te kunnen identificeren.