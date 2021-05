Verwarmingsdraad kan wijnstokken beschermen tegen vrieskoude: "Minder vervuilend en goedkoper dan vuurpotten"

Kris Vandenwyngaert ontwikkelde nu een milieuvriendelijker en moderner alternatief met een 'tracing'. Dat is een verwarmingsdraad die al jaar en dag in de industrie wordt gebruikt. "Onder meer om metaal te smelten of om laadkades ijsvrij te houden. En zo'n draad heb ik langs de wijnranken gelegd, vlak langs de horizontale steundraad waarlangs de ranken geleid worden."

Over de ranken hangt een folie. "Langs de binnenkant is die bekleed met aluminiumfolie zodat de warmte gelijkmatig verdeeld wordt. Om mijn -weliswaar kleine- wijngaard te verwarmen, heb ik een capaciteit nodig van een halve haardroger, dus dat is echt heel zuinig."