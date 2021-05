Via onlinepetities zijn politici uit op je e-mailadres: waarom doen ze dat? En mag dat zomaar?

"NationBuilder is software voor politieke communicatie en marketing. Het maakt het voor politici makkelijker om in dialoog en interactie te gaan met hun achterban, fans en volgers. De bedoeling is om een community op te bouwen. Het systeem doet dat via verschillende technieken, van websites tot emailmarketing", vertelt Reinout van Zandycke.

"De meest gebruikte techniek in Vlaanderen is het systeem van petities. Er wordt een oproep gelanceerd op sociale media, al dan niet via betalende advertenties. Denk maar aan 'meer budget voor de zorgsector' of 'red de patrijs'. Mensen ondertekenen die petitie omdat ze het standpunt steunen. Je moet daar dan je e-mailadres achterlaten en zo verzamelen ze je contactgegevens. Vervolgens wordt via die software van NationBuilder gerichte mails en gepersonaliseerde communicatie verstuurd naar jou. Net dat is interessant voor politieke partijen, zodat ze weten wat jou interesseert."

Is dit nu verkeerd? Volgens van Zandycke niet. "Het lijkt me een waardevol systeem voor zowel politici als hun achterban. Het is niet zo dat politieke partijen enkel en alleen je data willen hebben om het te hebben. Het gaat hen over in dialoog gaan met een relevante achterban. En net dat systeem van een community opbouwen lijkt me relevant en het is belangrijk dat daar op ingezet wordt. Gerichte en gepersonaliseerde communicatie is absoluut niet verkeerd."

De meeste partijen werken via een opt in-formulier en dat is correct. "Maar uiteraard zijn veel mensen er zich niet van bewust dat ze zich daarbij ook inschrijven in een politiek systeem. Ik zie vaak mensen die petities delen waar ze achter staan, maar er zich niet van bewust zijn dat er een politieke strategie achter schuilt. En net daar kunnen politieke partijen transparanter zijn."