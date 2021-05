Vilvoorde heeft laagste vaccinatiegraad van Vlaanderen: "Dringend meer vaccins nodig voor jongere bevolking "

Dat de vaccinatiegraad zo laag ligt, heeft ook gevolgen voor het aantal besmettingen in beide gemeenten. "In Vilvoorde is amper 31,4 procent van de bevolking gevaccineerd", zegt burgemeester Hans Bonte."Dat lage cijfer zorgt ervoor dat je hier meer risco loopt om besmet te geraken en dat zien we ook in de cijfers. Vilvoorde en Machelen kennen de hoogste besmettingscijfers van de provincie."