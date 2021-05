Viooltje aan de deur van café of restaurant betekent dat je een in Antwerpen een "Zaak zonder Haat" binnenstapt

Je moet het viooltje wel verdienen. "In een online cursus van een uur gaan we tips en trics geven aan het horecapersoneel. Het is de bedoeling om situaties te herkennen waar er sprake is van fysieke of verbale agressie", zegt Bart Abeel van de Antwerp Pride. "Belangrijk is ook dat ze leren wat ze er nadien mee doen en bijvoorbeeld het voorval rapporteren. Het is de bedoeling dat we die agressie in kaart brengen en als de bevoegde instanties het gemeld krijgen, is er ook geen excuus om er niets mee te doen." Vandaag kregen de uitbaters van het bekende café Den Engel aan de Grote Markt in Antwerpen al een eerste symbolisch viooltje.