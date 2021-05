Voetganger kritiek na aanrijding door vrachtwagen op Binnensingel in Antwerpen

Op de Binnensingel in Antwerpen is een ernstig verkeersongeval gebeurd. Bij het oversteken van de rijbaan werd een voetganger aangereden door een zware vrachtwagen met een kraan. De voetganger kreeg ter plaatse de eerste zorg toegediend en is met zware verwondingen overgebracht naar het ziekenhuis. De Binnensingel is in de richting van het Zuid versperd.