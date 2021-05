Welke Songfestivalacts vallen vanavond op tijdens de eerste halve finale? En maakt Hooverphonic kans?

Een ding is zeker: Hooverphonic brengt met "The wrong place" iets helemaal anders dan de 15 andere liedjes van vanavond. Bovendien is iedereen het erover eens dat de stem en de podiumprésence van zangeres Geike Arnaert intrigeren. Maar de donkere, elegante act (die focust op de muziek, de muzikanten en de ogen van Geike) is voor sommigen té simpel voor het grote Songfestivalpodium. En een hit kunnen we "The wrong place" vooralsnog niet noemen.

Na de generale repetitie van gisteren reageerden Alex Callier en Raymond Geerts alvast positief (Geike Arnaert was er niet bij, ze wou haar stem liever nog wat rust gunnen). "Mijn buikgevoel zegt dat we doorgaan. Maar you knever now (je weet nooit)", aldus Callier. "Gewoon rustig blijven, ons amuseren. Het nummer is er, we zijn er trots op. Geike staat er, de staging is heel goed. Meer dan dit hadden we niet kunnen doen."

Bekijk het gesprek met Allex Caller en Raymond Geerts hieronder: