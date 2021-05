Waarom gaan we nu ook 16- tot 17-jarigen vaccineren? En is dat belangrijk? 3 vragen en antwoorden

In de VS en Israël vaccineren ze al vanaf 16 jaar. "In Israël zien ze met die vaccinatiegraad van 60 procent ook al een serieuze daling van het aantal gevallen onder de 16 jaar", zegt Schelstraete. "Het helpt dus echt om de circulatie van het virus serieus te verminderen."



Het is verder ook niet denkbeeldig dat die vaccinatie van de jongeren van pas kan komen bij evenementen later deze zomer. Bij zomerfestivals bijvoorbeeld zal gewerkt worden met een "coronapas" per evenement, die moet bewijzen dat je of gevaccineerd bent of een recente negatieve PCR-test hebt afgelegd. Om de labo’s die de testen uitvoeren niet te overbelasten, kan het dus helpen om jongeren te vaccineren.

