Waarom is Nederland beter bestand tegen droogte dan Vlaanderen?

Omdat wij in Vlaanderen minder rivieren hebben, zijn wij voor ons water meer afhankelijk van neerslag. Maar in plaats van het vast te houden, laten we het weglopen, aldus Willems. “Vlaanderen is een dichtbevolkt gebied met veel lintbebouwing”, zegt hij. "Overal gieten we beton waardoor het water niet in de bodem dringt maar in de riolen terechtkomt. Die zijn zo aangelegd dat ze het water zo snel als mogelijk afvoeren. Op die manier gaat veel regenwater verloren. In Nederland speelt dat probleem minder omdat Nederland minder verhard is. 16 procent van onze oppervlakte is momenteel verhard of bebouwd. Het Europees gemiddelde is maar half zo groot..”