Week van de Korte Keten promoot lokale producten: 24/7 verse eieren uit Geel of Kempense wol uit Retie

"We beginnen onze dag met het rapen van de eieren. Iedere kip legt één ei, dus uiteraard worden we daarin geholpen door machines. Maar de eieren die we zelf verkopen, selecteren we nog met de hand", legt Mitch uit. De jonge boer heeft een eierautomaat die elke dag van de week geopend is. Daarin verkoopt hij zijn verse eieren, die bovendien erg in de smaak vallen bij de lokale bewoners. "Elk uur passeren er wel een aantal klanten die hun eieren liever bij de automaat halen dan in de supermarkt."

Beluister hier het gesprek met Mitch op Radio 2 Antwerpen: