Beheerder weersite Noodweer Benelux: “Ongelooflijk hoeveel bezoekers we nu hebben door deze wisselvallige dagen”

Roose was als kind al gepassioneerd door het weer. “Toen ik 8 was, maakte ik een zwaar onweer mee in Middelkerke. Het was toen volledig helder. Maar plots brak er een hevig onweer uit zonder dat er wolken te zien waren. Dat bleek vanuit een groot onweerscomplex vanuit het kanaal te komen. We stonden toen aan het casino. De rondvliegende parasols en weglopende mensen hebben toen een diepe indruk op mij gemaakt.”