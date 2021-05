Welke rol spelen VS en Arabische landen in conflict tussen Israël en Palestijnen? En kunnen zij wapens doen zwijgen?

Dat aarzelende standpunt van Joe Biden kan verbazen en wekt in links- progressieve kringen, waar de Palestijnse zaak doorgaans op meer sympathie kan rekenen, zonder meer ergernis. De kritiek komt ook uit Bidens eigen Democratische rangen. Dat heeft te maken met de groeiende invloed van de linkervleugel in de partij, maar ook met het toenemend aantal moslims dat in de VS leeft - intussen meer dan 1 procent van de Amerikaanse bevolking.

Overigens staan ook heel wat Joodse Amerikanen erg kritisch tegenover Israël. Traditioneel stemden Joden in de VS Democratisch en links. Dat is de jongste decennia wel veranderd, naarmate Joodse belangengroepen in de VS actief steun begonnen te verlenen aan de uitbreiding van de Joodse nederzettingen in Palestijns gebied. Ze stuurden niet alleen geld, maar ook Amerikaanse Joodse immigranten - let maar eens op de tongval van menig settler op de Westelijke Jordaanoever. De pro-Israël-lobby rond AIPAC is nog altijd een politieke factor van formaat, die politieke carrières kan maken en kraken - zowel bij Democraten als Republikeinen. Het kan dus ook voor Democraten - zeker in New York of Florida - riskant zijn om Israël voor het hoofd te stoten.

Toch zijn de banden tussen de Democraten en Israël relatief verzwakt, en zijn die tussen de Republikeinen en de rechtse Israëlische partijen alleen maar toegenomen. De evangelische christenen die zich mordicus achter Israël scharen, leunen vrijwel allemaal aan bij het Republikeinse kamp. En de kritiek op Israël zwelt aan in Bidens eigen achterban. Kortom: electoraal wordt het voor Biden steeds minder belangrijk om Israël in alles naar de mond te praten.