Hopteler in Poperinge plant nu ook wijnstokken: “We moeten ons aanpassen door klimaatverandering”

Vanuit Heuvelland verspreidde de wijnbouw zich de voorbije jaren richting Ieper, Zonnebeke en Wervik. Nu wordt er voor het eerst wijn verbouwd in Poperinge, de stad van hop en bier. Maar door de droogte en de hevige regenval in ons land, wordt de hopteelt moeilijker. “Mijn betovergrootvader kwam in 1903 van Westouter naar Poperinge om hopvelden op te richten”, vertelt hopteler Bart Boeraeve. “Toen was er hier zeker 2.000 hectare hop. Dat was het groene goud. Werkelijk iedereen had minstens enkele are staan, boer of niet. Nu zijn er nog zo’n 18 telers over. Dat zijn dus echte “Keikoppen”, zoals Poperingenaars wel eens genoemd worden.”

Door die recente moeilijkheden kiest het hopteeltbedrijf ervoor om een professionele wijngaard aan te leggen. “Dat is voor het eerst in 5 generaties”, zegt Boeraeve. “Het wordt moeilijker om onze hop te telen, maar ook onze andere teelten zoals groenten, vlas, tarwe en bieten krijgen het lastig door de extreme weersomstandigheden. Het veld is hellend en zuidgericht, waardoor het sterk erosie- en droogtegevoelig is. We hadden een jaar of 15 geleden met onze vader al grappend gezegd dat we hier een permanente teelt zouden moeten zetten zoals fruit."