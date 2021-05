Vandalen veranderen fonteinen in Temse in schuimbad, politie voert onderzoek: "Niet de eerste keer"

Wie afgelopen weekend rondwandelde in Temse kon zien hoe de fontein op het marktplein was omgetoverd in een groot schuimbad. De groendienst kwam snel ter plaatse en goot een product in het water om de zeep op te lossen. Zo voorkwam ze dat het schuim op de markt terecht kwam. "Wellicht hebben mensen er afwasmiddel in gedaan", klinkt het daar.

