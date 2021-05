Zonnepanelen op je dak? Zo verbruik je zo veel mogelijk je eigen stroom

Zonnepaneelstress

Koen Vanthournout is energie-expert bij Energyville, het onderzoekcentrum rond duurzame energie. Hij wil allereerst de zonnepaneeleigenaars geruststellen: je hoeft niet 100 % van je eigen stroom te verbruiken om financieel beter af te zijn.

“Veel eigenaars van zonnepanelen hebben nu bij elke zonnestraal het gevoel dat ze geld aan het verliezen zijn. Het sentiment is: ze hebben ons liggen. Maar veel mensen zijn nu beter af dan vroeger.”

Dat komt omdat er aan het voordeel van de terugdraaiende teller ook een nadeel gekoppeld was: heel wat huishoudens betaalden elk jaar enkele honderden euro’s prosumententarief. Dat haalde dus het voordeel een pak naar beneden. Maar dat tarief is nu, net als de terugdraaiende teller, afgeschaft.

“Wie vandaag 30 à 40 % van z’n eigen stroom verbruikt, komt al even voordelig uit als toen de teller nog terugdraaide”, zegt Vanthournout. “Daar komt nog bij dat heel wat mensen met hun installatie al jarenlang een mooie winst konden realiseren.”

Denk nachttarief, maar dan omgekeerd

Niet iedereen is elke dag thuis om de wasmachine aan te zetten wanneer de zon van achter de wolken komt. Maar volgens Vanthournout hoeft dat ook niet: “Je geraakt al heel ver wanneer je energieverslindende toestellen zo veel mogelijk laat werken wanneer de kàns op zon het grootst is.”

Daarvoor zijn volgens Vanthournout 2 sleutels: routine en automatisering. “Je routine veranderen is niet zo moeilijk. Zette je vroeger toestellen aan na 22 uur om te genieten van het nachttarief, dan doe je dat nu gewoon zo veel mogelijk overdag.”

Laat je huishoudtoestellen dus zo veel mogelijk verbruiken tussen pakweg 11 en 15 uur, als het kan na elkaar. “Bijvoorbeeld om 11 u de vaatwasser, om 13 u de wasmachine en om 15 u de droogkast. Op de duur wordt het een gewoonte en hoef je er niet meer bij na te denken.”

Gebruik de timer

Omdat niet iedereen in de mogelijkheid is om toestellen overdag manueel aan te zetten, is het een goed idee om een timer te installeren. “Veel toestellen zijn tegenwoordig standaard uitgerust met startuitstel. Zo kun je bijvoorbeeld perfect een wasje laten draaien wanneer je er niet bent.”

Maar het gaat niet alleen over huishoudtoestellen: “Warmwaterproductie is een heel goede manier om energie op te slaan. Recente elektrische boilers hebben een tijdsklok, dus laat ze werken wanneer de zon het hoogst staat. Dankzij de lage prijs van zonnepanelen is het tegenwoordig trouwens goedkoper om water te verwarmen met zonnestroom dan met een zonneboiler.”

Eigenaars van warmtepompen zijn het hardst getroffen door het afschaffen van de digitale teller. Toch kunnen ook zij de schade beperken. “Als je je warmtepomp overdag laat werken kun je veel besparen en heb je ’s avonds nog veel restwarmte.”

Hou er ook rekening mee bij de aankoop van je volgende generatie huishoudtoestellen, want die hebben vaak een lange levensduur. Vanthournout: “De aankoop van een wasmachine is een sleutelmoment. Kies niet enkel op basis van de laagste prijs, ga ook voor aanstuurbaarheid."

De laatste procentjes

Zet je de tips hierboven om in de praktijk, dan zul je volgens Vanthournout al een groot voordeel realiseren. Maar de mogelijkheden reiken intussen veel verder.

“Je kunt tegenwoordig Energy Managers kopen, apparaten die de toestellen in je huis aansturen op basis van de actuele opbrengst van je zonnepanelen. Je sluit ze aan op de gebruikerspoort van je digitale meter en ze beslissen voor jou welk toestel op welk moment stroom krijgt”, zegt Vanthournout.

“Die technologie zit tegenwoordig vaak al ingebouwd in warmtepompen. Of denk aan de 'Load Balancer' in laadpalen voor elektrische auto’s. Deze functie beschermt je tegen overbelasting van je stroomnetwerk. Het verbruik van de laadpaal wordt afgestemd op de rest van het verbruik. Simpel gezegd: als je veel stroom gebruikt in huis, dan zorgt het systeem ervoor dat je laadpaal op dat moment minder stroom verbruikt." Een overzicht van de energiemanagers die met je digitale meter kunnen verbinden vind je op maakjemeterslim.be.

In de toekomst wordt de technologie nog slimmer: “De sector doet volop tests met artificiële intelligentie die ons gedrag en het weer voorspelt. Die laatste stap is heel complex, maar je kunt er wel de ultieme procentjes mee besparen.”

En tot slot: leve de digitale meter!

Veel mensen zagen en zien de digitale meter niet graag komen, maar volgens Vanthournout is hij net een handig hulpmiddel. “Meten is weten. Ik weet dat veel mensen er boos op zijn, maar in feite is de digitale teller een uitstekend instrument om je eigen verbruik te monitoren.”

Je kunt als gebruiker de data van je digitale meter raadplegen via mijn.fluvius.be.

Zo krijg je een mooi zicht op je verbruik en daarop kun je je dan baseren om het te optimaliseren. En als je je data dan toch analyseert, kun je meteen ook je energiecontract beter afstemmen op je verbruiksprofiel.