125 bezwaren tegen de plannen voor het nieuwe stadion van Club Brugge

De bezwaren zullen nu beantwoord worden op basis van het MER, het Milieu-effectenrapport. Dat is een studie die dat soort problemen in kaart moet brengen. Schepen Franky Demon: “Het MER rapport geeft op heel veel vragen een antwoord. Natuurlijk niet iedereen leest het MER rapport. Het is te begrijpen dat iemand die naast het stadion woont of twee straten ernaast woont wel wat puntsgewijze vragen heeft en dan is het eigenlijk aan de ambtenaren om te oordelen of dat bezwaar gegrond is of niet."

Uiteindelijk zal Brugge enkel advies geven over het stadion. Het is de Vlaamse Overheid die beslist, dat moet ten laatste tegen begin oktober.