25 jaar geleden zong Lisa del Bo op het Eurovisiesongfestival in Oslo: "Toen was alles nog live"

Zo'n 25 jaar geleden was het toch helemaal anders. Er waren geen halve finales. "Nu zijn de meeste liedjes niet live en in het Engels. Bij ons was alles nog echt, was het niet goed, dan was het niet goed", gaat del Bo verder. "Ik ben trouwens één van de laatsten die nog in de Nederlandse taal heeft gezongen en met een orkest, dus alles was live. Nu is dat verdwenen en dat vind ik jammer."