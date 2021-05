Aalter sluit komende 4 jaar afgelegen wijken en straten aan op riolering

"Het is niet meer van deze tijd dat vuil water in oppervlaktewater terechtkomt. Het is slecht voor het milieu", zegt schepen Hoste. "Maar het kost heel veel geld om het af te voeren en te zuiveren. We willen met deze werken de hoge zuiveringsgraad van 90 procent proberen te bereiken." Op dit moment is er een zuiveringsgraad van het water van ongeveer 80 procent.

Aalter wordt voor de werken financieel gesteund door Aquafin en de Vlaamse Regering.