Aantal nieuwe kandidaat-piloten bij Aero-Kiewit in Hasselt met 80 procent verminderd door corona

"Normaal gezien starten we ieder schooljaar met een 40-tal cursisten", vertelt voorzitter Frank Sterkmans van Aero-Kiewit in Hasselt. "Dit schooljaar waren er dat maar 8. De theorielessen moesten door corona digitaal gebeuren en dat schrikte veel mensen toch wel af blijkbaar."

"Ik kan dat begrijpen", gaat Sterkmans verder, "want de lessen zijn niet zo eenvoudig. De theorie is toch wel een stevige brok en er zitten vakken bij waarmee de cursisten meestal nog nooit in aanraking zijn geweest. Als de kandidaat-piloten die lessen in groep volgen, dus niet digitaal, kunnen ze elkaar helpen en dat werkt meestal vrij goed."