Amerikaanse president Biden wil staakt-het-vuren tussen Israël en de Palestijnen

Terwijl het geweld tussen Israël en de Palestijnen blijft doorgaan, heeft de Amerikaanse president Joe Biden in een telefoongesprek met de Israëlische premier Benjamin Netanyahu zijn steun uitgesproken voor een staakt-het-vuren. Dat is nieuw, want de voorbije dagen hielden de Verenigde Staten een gezamenlijke veroordeling van het geweld door de VN-Veiligheidsraad tot drie keer toe tegen.