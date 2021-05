Antwerps parket start onderzoek naar PFOS-vervuiling op Oosterweelwerf

In het kader van de Oosterweelverbinding starten binnenkort de graafwerken aan de nieuwe Scheldetunnel op de Antwerpse Linkeroever. Maar in de buurt van de werf werden hoge concentraties van de chemische stof PFOS gevonden, afkomstig van de nabijgelegen fabriek 3M. Vorige maand stelden milieuorganisaties zich al vragen over de vervuiling. PFOS kan allerlei gezondheidsklachten veroorzaken, en is mogelijk kankerverwekkend.