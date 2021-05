Argentinië voert 30 dagen geen rundvlees meer uit omdat prijzen in eigen land te fors stijgen

De kwaliteit van het Argentijnse rundvlees is wereldberoemd. Argentinië is dan ook één van de belangrijkste vleesexporteurs wereldwijd, met vooral China, maar ook Duitsland en Israël als grootste afnemers.

Door de coronacrisis is de Argentijnse economie vorig jaar met bijna 10 procent gekrompen, maar ondertussen blijven de voedselprijzen er tegen een sneltempo stijgen, in een jaar tijd zijn ze bijna verdubbeld. Vlees is voor de Argentijnen zelfs zo'n 65 procent duurder geworden, en daarom heeft de Argentijnse regering nu besloten om gedurende 30 dagen geen rundvlees meer uit te voeren, in de hoop de prijsstijgingen op de interne markt te temperen.