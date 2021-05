WarnerMedia en Discovery richten nieuw streamingplatform op: maken ze kans tegen Netflix en wat zullen wij ervan merken?

WarnerMedia is een van de grootste mediagroepen van de VS. Het heeft onder andere HBO Max in handen, een streamingplatform met heel veel kwalitiatieve series zoals Euphoria en Game of Thrones. Maar daar blijft het niet bij. WarnerMedia is ook eigenaar van een aantal grote studios zoals New Line Cinema en Warner Bros. Studios. Met die succesreeksen en filmstudio's heeft WarnerMedia dus in theorie alles in huis om de grootste te worden.