Baby slechtvalken Oudenaarde geringd én waarschijnlijk zijn het 2 vrouwtjes en 2 mannetjes

Sinds januari is de toren bewoond door het slechtvalkenkoppel Ula en Han. Vrouwtje Ula legde 4 eieren, en die zijn dus allemaal uitgekomen. Opvallend dit jaar is dat het gewicht en de grootte van de kuikens heel erg verschillen van elkaar. Het laatste is 5 dagen later geboren, en de achterstand zie je wel een beetje: een echte "mini". Maar zelfs het kleinste jong blijkt na controle in goede gezondheid te zijn, én hongerig: "Onze mini wringt zich bij het voederen tussen de grote broers en zusjes", lezen we op de facebookpagina. En de grootste doet ook haar best: "Ze begint zelfs vleugeloefeningen te maken."

De onderzoekers vermoeden dat er twee vrouwtjes bij zijn, en twee mannetjes. De webcam in de toren kan je live volgen hieronder: