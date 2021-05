Ballonvaarders uit het Waasland kunnen opnieuw het luchtruim in

Met zijn ballonvaartedrijf beschikt hij over drie warmeluchtballons. "In onze grootste ballonmand kunnen we tot twaalf passagiers meenemen. De kleinste ballon is ideaal voor meer avontuurlijke vluchten. Zo’n gevarieerd aanbod, met veel mogelijkheden, dat is heel aantrekkelijk. Een ballonvlucht is zo prachtig, we willen daar een totaalbeleving van maken."