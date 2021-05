Bierbeek niet blij met slimme verkeerslichten op de Tiensesteenweg: "Iedere dag aanschuiven in de zijstraten"

"In het wegdek zijn detectielussen ingewerkt die de bussen registreren, en de verkeerslichten springen sneller op groen als ze openbaar vervoer detecteren", vertelt Cuypers. "Maar men houdt minder rekening met het verkeer dat uit de zijstraten van de Tiensesteenweg komt, voor hen springen de lichten minder snel op groen. Die slimme verkeerslichten zijn geïnstalleerd in september 2020, maar toen was er corona en was er minder verkeer door het telewerken. Er zijn nu opnieuw meer mensen op de baan en daar komt ook nog het verkeer bij dat omrijdt door de werken in Boutersem."