Bij bloemenboerin Marieke mag je zelf bloemen plukken: "Verser dan die van de supermarkt, én ecologischer"

Deze week staat "Korte Keten" in de kijker. Korte keten wil zeggen dat je voeding weinig of geen tussenschakels passeert, en dus via de kortste weg van bij de boer op je bord terechtkomt. Al gaat het strikt genomen niet alleen over etenswaren, want ook sierteelt kan via een korte keten gebeuren. Een mooi voorbeeld daarvan is Rijk Bos Bloemen in Zottegem: daar streeft bloemenboerin Marieke De Vos ernaar om bloemen via de kortste weg in de vaas te krijgen.