Brugge bereidt zich voor op mogelijke kampioenenviering Club Brugge

Nick Dhoest baat het café Den Comptoir op de Platse in Sint-Andries in Brugge uit. Dat café ligt vlak bij het Jan Breydelstadion. "Ze zijn bijna kampioen. Ik zie het helemaal goed komen", zegt Dhoest. "Jammer genoeg zullen we het niet zoals vroeger kunnen vieren. Normaal werken alle cafés op de Platse samen en is het precies één lange muur van tapkranen om al die supporters van bier te voorzien. Er is ook veel muziek. Maar in coronatijden zal het helaas allemaal anders verlopen."

"We hebben een deal gesloten met de burgemeester", gaat Dhoest voort. "Zo moet al het meubilair van de terrassen op de Platse weg. In ruil mogen we wel raamverkoop doen. Het wordt één grote takeaway. Dat is een goed idee, omdat het een utopie is om uitgelaten supporters aan een tafeltje te doen zitten. Het zal sowieso veiliger zijn als we takeaway organiseren."