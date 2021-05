Bus staat anderhalf uur dwars op Liersebaan nadat remmen blokkeren

De Liersebaan is sinds maandag afgesloten voor het verplaatsen van de brug over het Albertkanaal. Het verkeer moet nu langs de Herentalsebaan in Viersel het Albertkanaal oversteken. Een buschauffeur die verkeerd was gereden, wilde rechtsomkeer maken. Maar daarbij werd een luchtleiding beschadigd en blokkeerden de remmen. De bus stond dwars over de weg en raakte niet meer op eigen kracht verder. Een takelfirma kwam ter plaatse om de bus aan de kant te trekken. Ze werd getakeld. Er zaten geen passagiers op de bus, niemand raakte gewond.