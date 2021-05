Buurtcomité van Melden wil uitleg van De Lijn: "Kinderen bijna 4 kilometer te ver van huis afgezet"

De ouders van de kinderen willen dat De Lijn de gemaakte afspraken nakomt. "Ook wanneer de kinderen tegen de chauffeur zeggen dat de belofte gemaakt is om hen in het dorp af te zetten, krijgen ze de boodschap dat ze moeten uitstappen”, zegt Dorné. "En dan staan ze daar natuurlijk in de wind en de regen. Dat is eigenlijk onverantwoord."

De minimale dienstverlening blijkt niet altijd goed doorgegeven te zijn aan de betrokken chauffeurs. "We gaan zeker kijken wat er precies gebeurd is. En ook bespreken met onze chauffeurs en onderaannemers hoe we dit kunnen verhelpen. Wij gaan bij de chauffeurs nogmaals benadrukken dat die omleiding juist gereden moet worden”, klinkt het bij De Lijn.