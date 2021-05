De buurvrouw van Alex Callier is fan van Hooverphonic: "Ze zijn eigenlijk te goed voor het Songfestival" 

Sint-Niklaas, de thuisstad van Alex Callier, kijkt reikhalzend uit naar de halve finale van Hooverphonic op het Eurovisiesongfestival. Ook bij de buren van Callier leeft het. Zijn buurvrouw Erna De Vuyst duimt voor een goede prestatie, en is al jaren fan. Ze vraagt zich wel af of het liedje zal aanslaan. "Misschien is het wel te goed voor het Songfestival", klinkt het.

