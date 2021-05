Brussels Gewest zoekt extra leerkrachten: "We hebben jullie nodig"

Er is momenteel een tekort aan leerkrachten in het Nederlandstalig onderwijs in Brussel. "Net als in andere streken in Vlaanderen. Er is geen acuut tekort in Brussel, maar het onderwijs in Brussel groeit als kool. Dus we hebben echt nieuwe leerkrachten nodig. Dat maakt het voor de directies ook makkelijker om niet telkens op zoek te moeten gaan naar vervangers", aldus Gatz. (lees verder onder de foto)