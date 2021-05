Campagne stad Leuven roept omstaanders op om huiselijk geweld te melden

Tijdens de eerste lockdown in maart 2020 kwamen er een pak meer oproepen binnen over intrafamiliaal geweld op het nummer 1712. Voor partnergeweld gaat het om een stijging van maar liefst 85%, voor kindermishandeling is dat 45%. Omdat ook omstaanders het nummer 1712 kunnen bellen, maar dat vaak niet weten, lanceert de stad Leuven samen met het Centrum voor Algemeen Welzijn (CAW) van Oost-Brabant de campagne: "Fysiek geweld is niet OK". Schepen van Gelijke Kansen Lies Corneillie (Groen): "We willen de verschillende vormen van mishandeling tonen. Dat het niet altijd om fysiek geweld gaat, maar ook mentaal zoals manipulatie of stalking. Maar evengoed financiële mishandeling, door iemand totaal geen autonomie te geven. Het taboe rond al die vormen willen we doorbreken. Zodat ook omstaanders alarmbellen gaan herkennen."