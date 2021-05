YouTube-hit "Charlie bit my finger" wordt geveild: hoe verkoop je een digitale creatie?

Harry en Charlie zijn intussen 17 en 15 jaar. Hun filmpje zal op 22 mei geveild worden. Dat hebben ze toegevoegd aan de titel van hun filmpje op YouTube, ze hebben ook een speciale website in het leven geroepen. "Harry en Charlie, nu 17 en 15, staan op de rand van volwassenheid en schepen in voor het volgende hoofdstuk in hun leven. De perfecte gelegenheid om de nieuwste vooruitgang op het internet te omarmen", luidt het.

22 mei is dag op dag 14 jaar nadat het originele filmpje op YouTube verschenen is. Op 23 mei zal het dan van YouTube gehaald worden. Daarmee wordt het het eerste filmpje dat na de veiling ook volledig van het internet verdwijnt. De winnaar van de veiling krijgt niet alleen het filmpje in zijn bezit, maar mag ook een parodie opnemen met Harry en Charlie.