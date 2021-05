47 procent meer dossiers rond seksuele uitbuiting van kinderen door coronacrisis

In andere domeinen lijken de coronamaatregelen dan weer een positief effect te hebben gehad. Zo merkte Child Focus een forse daling in het aantal internationale kinderontvoeringen (van 216 dossiers in 2019 naar 155 in 2020). Wellicht zijn deze cijfers te verklaren door de reisbeperkingen die vorig jaar van kracht waren. Daarnaast behandelde Child Focus 11 procent minder dossiers rond kinderen en jongeren die wegliepen van huis. Dat klinkt als goed nieuws, maar dat is het niet echt.

"Wanneer een kind wegloopt is dat vaak een vorm van ontlading of een poging om een probleem op te lossen dat zich thuis afspeelt," legt Smits uit. "Tijdens de lockdowns zaten die jongeren thuis vast en wisten ze niet waar ze naartoe konden. Ze konden niet weglopen naar bijvoorbeeld vrienden of een andere plek. Zodra dat wel weer kon, na de lockdowns, zagen we het aantal weglopers gewoon opnieuw stijgen."