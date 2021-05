Extra tickets voor zomersessies XL van Festival Dranouter

Op 30 juli gaan er nieuwe coronaversoepelingen in die het mogelijk maken om nog meer festivalgangers toe te laten tijdens de Dranouter zomersessies XL. "We houden voorlopig wel nog vast aan de bubbels van 4 mensen", zegt organisator Bavo Vanden Brouck. "Van zodra de overheid toestemming geeft om die bubbels te laten vallen, dan zullen we dat ook doen. Maar dat valt nog af te wachten."

Of er een camping komt op het festival lijkt onzeker, maar niet onmogelijk als er nog meer versoepelingen komen.