Fons Duchateau (N-VA) stopt als schepen in Antwerpen om fusie tussen ziekenhuisgroepen ZNA en GZA te coördineren

Duchateau is momenteel nog voorzitter van ZNA, het Ziekenhuis Netwerk Antwerpen, met 9 ziekenhuizen het grootste van het land. Dat wil fuseren met GZA, dat zijn de Gasthuiszusters Antwerpen, dat 3 ziekenhuizen telt. De twee werken nu al enkele jaren samen maar het is de bedoeling dat er dus een fusie komt tegen 1 januari 2024. Duchateau wordt netwerkcoördinator en integratiemanager. Fons Duchateau is één van de kopstukken van het Antwerpse stadsbestuur. Hij is onder meer schepen van wonen, stads- en buurtonderhoud, gezondheids- en seniorenzorg en dierenwelzijn. Hij stopt op 1 juni. Het is de bedoeling dat zijn opvolger of opvolgster de eed aflegt in de gemeenteraad van maandag 31 mei. Het dagelijks bestuur van de N-VA beslist daarover, op basis van de kandidaten die er zijn.