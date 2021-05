Franco Battiato (van Songfestivalklassieker "I treni di Tozeur") overleden

Vandaag raakte bekend dat Franco Battiato, de man met te grote bril op zijn neus, overleden is in zijn woonplaats in Milo, Catanië, op het eiland Sicilië, waar hij oorspronkelijk vandaan kwam. Hij is 76 jaar geworden, hij was al langer ziek.

Wij kennen hem voornamelijk van die ene hit, "I treni di Tozeur", maar in Italië zelf staat Battiato bekend als zanger, tekstschrijver, componist, filmmaker en schilder. Jarenlang was hij een van de populairste muzikale artiesten in Italië, hij kreeg er de bijnaam "Il maestro", de meester. In zijn muziek raakte hij exotische, filosofische en religieuze thema's aan, en hij verdiepte zich ook in verschillende genres zoals experimentele pop, elektronische muziek, progressieve rock en new wave.

Battiato werkte samen met nationale en internationale artiesten. "I treni di Tozeur" was niet zijn eerste samenwerking met zangeres Alice. In 1981 schreef hij "Per Elisa" voor Alice, waarmee zij in 1981 het beroemde San Remo-muziekfestival won. Battiato zou ook na hun Songfestivaldeelname in 1984 nog jarenlang met haar samenwerken. In 2016 trad hij nog samen met haar op. In 2017 gaf Battiato zijn laatste optreden, eind 2019 trok hij zich definitief terug uit de muziekwereld.