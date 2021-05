Gemeente Lievegem koopt zelf padelvelden aan: "Investering die zich binnen 3 jaar terugbetaalt"

"Als we de voorspellingen bekijken voor deze snelgroeiende sport, dan kunnen we alles terugverdienen op 3 à 4 jaar", zegt de schepen. "Dat is dus zeker een haalbare financiële uitgave voor de gemeente. Hopelijk kunnen we de eerste velden dit jaar aanbieden, maar het zal wellicht voor begin volgend jaar zijn."

Er komen nu eerst twee padelvelden in deelgemeente Waarschoot. "Er zijn daar sportrecreatiegronden die ver van woningen liggen, dus geluidsoverlast kan daar helemaal uitgesloten worden. Later volgen er mogelijk ook terreinen in andere deelgemeenten."